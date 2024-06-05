Toyota Camry нового поколения выходит на европейский рынок

В Старом Свете свежая четырехдверка представлена исключительно с гибридной установкой. А еще, в отличие от машин для других регионов, у европейской модели только один вариант дизайна.

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Новый седан Toyota Camry представили еще осенью 2023-го, но рыночный дебют состоялся только в этом году. Так, в марте стартовали «живые» продажи в Китае, а в апреле четырехдверка стала доступна клиентам в США. Теперь же модель приступает к освоению Европы: одними из первых такую Камри получат жители Польши, там только что объявили комплектации и цены, местные дилеры открыли прием заказов. Кстати, в Старом Свете предыдущая модель не пользуется спросом, так что свежий седан будет представлен в основном в странах Восточной Европы.

Напомним, сама Тойота считает эту Camry новым поколением, хотя на самом деле перед нами глубокий рестайлинг прежней четырехдверки на платформе GA-K. В плане дизайна евроверсия, в целом, повторила стандартный американский седан. Единственное внешнее отличие «старосветской» Камри – компактные противотуманки в переднем бампере. «Оспортивленных» вариантов с чуть более агрессивным обликом, которые есть в Штатах и Китае, в Европе не будет (по крайней мере, в Польше).

Как и американцам, полякам новая Toyota Camry доступна только в виде гибрида HEV (без возможности подзарядки от электросети). Установка базируется на основе бензинового атмосферника 2.5, совокупная отдача европейского седана – 231 л.с. (у предыдущего локального гибрида – 218 л.с.). Полный привод остался прерогативой четырехдверки, предназначенной для США. С места до 100 км/ч «старосветская» Камри разгоняется за 7,9 секунды.

В Польше седан предложен в трех комплектациях. Начальная Comfort включает 17-дюймовые колеса, тканевую обивку, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, подогрев передних сидений, мультимедиасистему с экраном диагональю 12,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов) и мониторинга «слепых» зон. За доплату для базового седана можно заказать пакет Business, в него входят тонировка задних стекол, подогрев руля и обивка из кожзама.

«Средняя» версия Prestige имеет 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, вентиляцию передних кресел, виртуальную приборку (12,3 дюйма), системы удержания в полосе и предупреждения о перекрестном движении сзади. Топовый вариант Executive – это трехзонный «климат», память настроек зеркал и водительского сиденья, проекционный дисплей, камеры кругового обзора и аудиосистема JBL Premium Audio с 9 динамиками.

Цена новой Toyota Camry лежит в диапазоне от 185 900 до 225 900 злотых, что эквивалентно примерно 4,18 млн – 5 млн рублей по текущему курсу.