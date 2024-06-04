Минфин анонсировал принятие закона о едином полисе ОСАГО для РФ и Белоруссии
Меру могут ввести до конца года. Проект недавно внесли в правительство для обсуждения, говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на главу департамента финансовой политики ведомства Алексея Яковлева.
«Покупая полис ОСАГО на территории России с расширением на Белоруссию, можно будет беспрепятственно выезжать туда и получать возмещение по договору в случае наступления страхового случая. Это можно будет делать привычным способом, в том числе электронно», — отметил чиновник.