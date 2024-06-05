Бренд Aurus покажет на ПМЭФ автомобили и новый мотоцикл

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гостям будут представлены автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus, сообщает РИА Новости.

© Российская Газета

Посетителям форума планируют показать несколько моделей автомобилей. Они будут представлены в синем и черном цветах. Кроме того, гости смогут оценить и новый мотоцикл данной марки.

Aurus - это первый российский бренд авто класса "люкс". В его линейке представлены лимузин, минивэн, седан, а также внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%), арабский фонд Tawazun (36%) и "Хит Моторз Рус" (0,5%).

Ранее сообщалось, что серийное производство обновленной версии Aurus Senat начнется на заводе в Елабуге в конце 2025 года. Рестайлинговая версия президентского лимузина Aurus впервые была продемонстрирована публике 7 мая на церемонии инаугурации Президента РФ Владимира Путина. При этом основные изменения затронули внешний облик машины.

В частности, для нее была разработана новая архитектура передней и задней частей кузова, изменился вид решетки радиатора, а также у машины появился капот из алюминиевого сплава. Модель обрела новые адаптивные матричные фары головного света и задние фонари.