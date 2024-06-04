Марка Changan подняла цены на свои кроссоверы

Изменения коснулись четырёх моделей. Так, для вседорожников CS75 Plus и CS85 Coupe «прямая выгода», установленная дистрибьютором, составляла 50 000 ₽, а для полноразмерного CS95 — 100 000 ₽. Наибольший дисконт распространялся на обновлённую версию популярного «паркетника» CS35 Plus: при его покупке можно было сэкономить 150 000 ₽.

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Из четырёх перечисленных машин смена ценников не коснулась бестселлера CS35 Plus: он теперь стоит минимум 2 339 900 ₽. У остальных наименьшую прибавку — всего 50 000 ₽ — получил купеобразный Changan CS85 Coupe, который отныне предлагается за 3 759 900 ₽.

На 90 000 стал дороже CS75 Plus, так что его покупка облегчит кошелёк сразу на 2 939 900 ₽. В свою очередь, розничная цена большого CS95 увеличилась на максимальные 100 000 рублей, отмечают «Автоновости дня». Флагман линейки доступен минимум за 4 349 900 ₽.

И продолжая тему. О том, что китайская компания Changan вскоре выделит отдельный суббренд UNI, было известно давно. Но сейчас появилось очередное тому подтверждение: редакции Quto удалось встретить на одной из столичных магистралей автовоз, загруженный кроссоверами UNI-S — это новое наименование Changan CS55 Plus.