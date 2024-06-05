Электрический Volkswagen ID.7 стал мощнее и дальнобойнее

Семейство ID.7 пополнилось новыми модификациями в Европе: cтартуют продажи «заряженного» лифтбека ID.7 GTX стоимостью 63 155 евро (шесть миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня), универсала ID.7 GTX Tourer, который обойдется европейцам в 63 955 евро (почти 6,2 миллиона рублей), а также лифтбека и универсала ID.7 Pro S, которые оценены в 58 985 и 59 785 евро соответственно (5,7 и 5,77 миллиона рублей).

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Наибольший интерес среди перечисленных версий представляет ID.7 GTX Tourer, который называют самым мощным универсалом за всю историю Volkswagen. Он дебютировал в середине марта, а у европейских дилеров новинку можно будет заказать уже с завтрашнего дня, то есть с 6 июня.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

«Заряженный» универсал приводит в движение двухмоторная установка мощностью 340 лошадиных сил, у него полный привод и «спортивный» обвес. На одном заряде батареи емкостью 86 киловатт-часов универсал проезжает более 620 километров, а пополнить заряд энергии от 10 до 80 процентов можно примерно за 26 минут.

Модификациям с приставкой Pro S увеличили емкость батареи с 77 до 86 киловатт-часов по сравнению с Pro-версией. В результате лифтбек может проехать без подзарядки 709 километров, а универсал — 690 километров по циклу WLTP.

Производят электромобили семейства ID.7 на заводе в Эмдене, там же, где уже собирают кроссоверы ID.4.