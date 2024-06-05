Мошенники придумали новые схемы автоподстав

Издание Life рассказало о популярных мошеннических схемах, которыми часто пользуются аферисты на дорогах.

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В частности, злоумышленники прибегают к скрытному торможению машины, говорится в публикации. Жертва замечает это в самый последний момент, так как стоп-сигналы у автомобиля не загораются. Среагировать вовремя в данном случае не удается. Так, совершается столкновение, пишет издание. Подставляется относительно бюджетный автомобиль.

Мошенники создали схему обмана с розыгрышем авто

Аферист в данном случае будет доброжелательно просить уладить вопрос с деньгами на месте. Автомобилиста будут всячески склонять к расчету здесь и сейчас. Также мошенники используют схему, рассчитанную на женщин, которые не разбираются в устройстве машин и неполадках, пишет издание.

«Из рядом идущей машины вам начинают сигналить, махать руками и кричать, что с вашим автомобилем что-то случилось. После того как вы останавливаетесь, "доброжелатели" уверяют, что увидели дым, и просят срочно открыть капот. Дым действительно присутствует, но это не следствие поломки. Просто на стоянке вам предусмотрительно впрыснули через решётку радиатора масло на двигатель», - отмечают авторы.



Жулики предлагают поменять якобы вытекшее масло и проехать с ними в сервис. Так, эвакуатор, на котором якобы будут везти машину, и «замена масла» обойдутся автомобилисту втридорога. Кроме того, аферисты прибегают к созданию поддельных аукционов по продаже автомобилей с использованием криптовалюты, предупреждают специалисты.