На ПМЭФ представили концепт-кар E-Niva на базе Niva Travel

АвтоВАЗ показал прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РБК.

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Представитель компании на стенде рассказал журналистам, что на ПМЭФ привезли концептуальный макет. Двигатель имеет номинальную мощность в 60 кВт и максимальную в 120 кВт. Запас хода на одном заряде — 175 км при емкости батареи в 34 кВт.

«Здесь стоят две литий-никелевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Установлены кожаный салон с оригинальной отделкой, оригинальный бампер, оригинальные блок-фары LED. Зарядка от бытовой розетки — 12 часов, от трехфазной — 5,5 часа», — добавил он.



Представитель заявил, что перспективы поступления такого автомобиля в продажу зависят от того, как к нему отнесется публика. Ценовой диапазон электрической Niva пока не определен.

Ожидается, что сегодня посетителям форума также представят новую модель Lada Iskra. Предполагается, что она заменит семейство Granta к 2026-2027-му году. На ПМЭФ также ожидается презентация предсерийных образцов бизнес-седана Lada Aura и электромобиля Lada e-Largus.