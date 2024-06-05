Электрические внедорожники Rivian R1 скоро немного обновятся

Электрический внедорожник Rivian R1S и пикап R1T скоро обновится. Поклонники бренда заметили обновленную модель рядом с текущей версией.

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Судя по фотографиям, обновлённая версия получила немного другую переднюю световую панель.

Кроме того, с переднего бампера исчезли буксировочные петли. Вместо них появилась маленькая круглая крышка, которая скрывает место для установки буксирного крюка.

Внешние дверные ручки также претерпели незначительные изменения. Теперь на них есть крошечная ямочка, но непонятно, какую функциональность она несет.

По словам поклонников Rivian, некоторые модели получат увеличенный запас хода. К примеру, R1T All-Terrain с 20-дюймовыми колесами теперь сможет проезжать до 585 км, что почти на 40 км больше, чем раньше.

Полные характеристики обновленных машин станут известны ближе к официальному дебюту.