BMW 1 Series сменил поколение, лишился МКПП и буквы i

Баварцы показали хэтчбек четвертой генерации, который подрос в габаритах и получил новый экстерьер, хотя изменения носят, скорее, косметический характер. Вместе с обычным 1 Series в следующее поколение перешла и «горячая» полноприводная версия M135. Подрос ассортимент «умных» помощников, а вот трансмиссия теперь только одна — роботизированная коробка передач Steptronic с двойным сцеплением.

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Хэтчбек BMW 1 Series остался узнаваемым, получил сдержанную внешность с плавными очертаниями кузова, небольшими фарами и без огромной решетки радиатора, рисунок которой служит отсылкой к концепту i Vision Circular. На корме — «резные» фонари сложной формы, взятые у актуального кроссовера X2. «Копейка» первой избавилась от литеры i, обозначавшей бензиновые версии, и обзавелась опциональной черной крышей.

Компактный хэтчбек стал больше, сохранив прежние пропорции: в длину он подрос на 41 миллиметр, до 4631 миллиметра; ширина составила 1800 миллиметров; а высота — 1459 миллиметров (плюс 25 миллиметров). Колесная база равна 2670 миллиметрам.

© BMW

© BMW

© BMW

В салоне — ничего нового для современных BMW. Новинка оснащена кластером с 10,25-дюймовой приборной панелью и экраном мультимедийной системы диагональю 10,7 дюйма. По сравнению с интерьером уходящего 1 Series дизайн стал минималистичнее, отбросив ряд физических кнопок. Кожаную отделку в угоду трендам не предлагают: вместо нее использованы ткань (по умолчанию), материал из переработанного полиэстера и экокожа.

За доплату можно добавить проекционный дисплей, панорамную крышу и аудиосистему Harman Kardon. Есть отсек для беспроводной зарядки, климат-контроль — двухзонный. Объём багажника равен 380 литрам при поднятых спинках сидений второго ряда и 1200 при сложенных.

© BMW

© BMW

© BMW

В расширенном списке ассистентов числятся система распознавания дорожных знаков, активный круиз-контроль с функцией Stop & Go и парковочный помощник, который в исполнениях 120 и 120d позволяет парковаться дистанционно. К тому же есть функция отруливания от препятствий, ограничитель скорости и ассистент безопасного открытия дверей.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Количество модификаций новой 1 Series уменьшилось до четырех. Бензиновая BMW 120 оснащена «турботройкой» 1.5 с 48-вольтовым «довеском» и располагает отдачей до 170 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. У 120d под капотом двухлитровая дизельная «четверка» мощностью 163 сил и 400 Нм. До ста машины разгоняются за 7,8 и 7,9 секунды соответственно.

Также в гамме 1 Series есть вариант 118d. Такие хэтчбеки тоже идут с мотором 2.0, но у него один турбокомпрессор вместо двух и нет стартер-генератора, поэтому отдача составляет 150 сил и 360 Нм. Ускориться с места до «сотни» пятидверка может за 8,3 секунды.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

На вершине гаммы — полноприводная M135 xDrive с четырьмя сдвоенными патрубками выхлопной системы, как у X2 M35i. В ее арсенале — двухлитровая «турбочетверка» на 300 лошадиных сил (за пределами Европы она выдаст 317 сил) и 400 Нм момента. Время разгона до 100 километров в час — 4,9 секунды (предшественник был на 0,1 с быстрее), а максимальная скорость равна 250 километрам в час. Все хэтчбеки оснащены семидиапазонным «роботом» Steptronic, то есть впервые за 20 лет 1 Series будут продавать без «механики».

Покупатели смогут выбрать различные пакеты с М-деталями, включая M Sport и M Sport Design и M Technology.

На европейские рынки новый 1 Series выйдет в октябре. В США он продаваться не будет.