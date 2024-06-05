Появились первые фотографии электрической Lada Niva Travel

Батарейный кроссовер привезли в числе прочих новинок Lada (а именно новой модели Iskra) в Санкт-Петербург и представили в рамках ПМЭФ-2024. В разговоре с «Мотором» представитель АвтоВАЗа заявил, что официальные подробности появятся во второй половине дня, а пока e-Niva — а именно такое название получила электрическая Niva Travel — можно рассмотреть на фотографиях, которые публикует «Российская газета».

© Motor.ru

Некоторые характеристики электрической Нивы уже рассекречены. Известно, что это лишь прототип, который демонстрирует технические возможности АвтоВАЗа, и о серийном производстве таких кроссоверов речь пока не идет. В ходе превращения стандартной Niva Travel в e-Niva ДВС заменили на электромотор номинальной мощностью 60 киловатт (максимальная — 120 кВт, или 163 л.с.).

Емкость батареи составляет 34 киловатт-часа, и на одном ее заряде электрокросс может проехать скромные по меркам современных электрокаров 175 километров. Зарядка от обычной розетки занимает 12 часов.

© Российская газета / Святослав Акимов

© Российская газета / Святослав Акимов

© Российская газета / Святослав Акимов

© Российская газета / Святослав Акимов

© Российская газета / Святослав Акимов

Еще в конце 2023 года «Мотору» стало известно о том, что АвтоВАЗ работает над прототипом e-Niva, унифицированным с e-Lagrus. Тогда же сообщалось, что батарею в электрокаре разместили вместо топливного бака, а электромотор и управляющую электронику — под капотом. Тогда же глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что «успех электромобилей Lada будет зависеть от спроса и господдержки».

Помимо электрической Lada Niva Travel АвтоВАЗ должен официально представить сегодня, 5 июня, совершенно новую модель Iskra. Ожидается, что она будет не только технологичнее, комфортнее и современнее нынешних Lada Granta и Vesta, но и дороже. Ей прочат начальную цену 1,5 миллиона рублей.