Бронированный кроссовер Hongqi LS7 представили на ПМЭФ

Как сообщает Telegram-канал No-Limits, Hongqi представил на ПМЭФ большой бронированный кроссовер Hongqi LS7.

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Это первый такой автомобиль в РФ и первая презентация, в Китае машина стоит примерно 50 млн рублей.

Для России ее еще придется сертифицировать и получить ОТТС. Дата начала продаж в РФ пока что запланирована на 2025 год.

Точные габариты Hongqi LS7 составляют 5695 х 2095 х 1985 мм. По ширине и высоте он превосходит Cadillac Escalade ESV. Колесная база Hongqi составляет 3309 мм. При этом снаряженная масса LS7 составит 3100 кг.

В движение огромный внедорожник приводит двигатель V8 объемом 4 литра и мощностью 360 л.с. В трансмиссии - восьмиступенчатый "автомат" ZF и полный привод с муфтой подключения передней оси.

Внутри - верхняя часть передней панели выполнена под дерево. По центру располагается 12,3-дюймовый мультимедийный экран. Перед водителем установили виртуальную приборную панель с такой же диагональю, а дополняет все это двухспицевый ретроруль.