Отечественным автопроизводителям выделят больше денег от утильсбора

В 2023 году Россия получила 517 млрд рублей от утильсбора. Отечественным производителям из этих средств было направлено 58 млрд рублей. Заместитель главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов считает, что эту сумму нужно увеличивать для нашего автопрома, чтобы отечественные марки увеличивали объёмы производства.

По мнению сенатора, для отечественных автопроизводителей нужно создавать условия и преференции, чтобы они могли ответить на экспансию иностранных производителей.

«Считаем, что целесообразно направлять автопроизводителям больше средств от утильсбора, чтобы достичь цели и ключевые показатели по развитию российского автопрома», — заявил Абрамов.



Сенатор отметил, что эти средства должны направляться на увеличение объёмов производства, в том числе и для электротранспорта.

«Кроме того, надо найти возможность целевого финансирования разработки и освоения новой российской платформы для производства «седанов» и «кроссоверов» класса С и D. На сегодняшний день у нас, к сожалению, есть только платформа класса В», — отметил чиновник.



В конце мая Минэкономразвитие одобрило повышение утильсбора на иномарки. В ведомстве поддерживают корректировку ставок утилизационного сбора на автомобили, причём максимальную.

Помимо этого, именно утилизационный сбор является основным источником финансирования автомобильной отрасли в нашей стране. Только в 2023 году он обеспечил поступление в бюджет почти полтриллиона рублей.

Утильсбор — обязательный разовый платеж, который вносят импортёры, производители или покупатели транспортных средств в бюджет государства, на финансирование утилизации транспортных средств после завершения их эксплуатации.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу главы АвтоВАЗа Максима Соколова об увеличении утилизационного сбора. В 2024 году утильсбор увеличится для дизельных и бензиновых машин с объёмом двигателя 1,0−2,0 л. Для электромобилей ставка вырастет до 1,1 млн рублей уже в этом году, а к 2030 составит 2,23 млн рублей.