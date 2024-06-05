Стало известно, сколько будет стоить Lada Vesta Sportline с "автоматом"

Начальник отдела продуктового маркетинга АвтоВАЗа Жанна Воробьева рассказала о том, что Lada Vesta Sportline с "автоматом" будет стоить ориентировочно 2,4 млн рублей. Автомобиль планируют вывести на рынок в начале 2025 года.

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Как рассказала Воробьева "Известиям", Vesta Sportline получит двигатель 1,8 литра и вариатор. Также в следующем году запланирован выпуск более заряженной и форсированной Lada Vesta Sport, у нее 6-ступенчатая механическая трансмиссия.

В настоящее время самой мощной версией Lada Vesta NG является версия Sportline с мотором 1,6 литра мощностью 118 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость модели в кузове седан - от 2 175 900 рублей, цена на универсал Vesta SW Sportline стартует от 2 350 900 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, сколько примерно будет стоить новая Lada Iskra.