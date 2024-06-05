Водородный Aurus показали на ПМЭФ

Прототип первого в истории люксового автомобиля на водородном топливе Aurus Hydrogen представили на площадке ПМЭФ в Музее Гаража особого назначения. ТАСС опубликовал видео. Внутри машины находятся три электромотора с общей мощностью 750 кВт.

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Автомобиль, который представили на ПМЭФ в синем цвете, может разогнаться до 100 км менее, чем за четыре секунды. При этом машина не выбрасывает загрязняющие вещества в воздух. Выхлоп автомобиля представляет собой чистый водяной пар.

Стоит отметить, что Aurus является первым отечественным брендом премиальных автомобилей, который с нуля создали специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Машины этой марки используются для поездок президента России Владимира Путина.

Автоэксперт объяснил, почему Путин ездит только на Aurus

Ранее стенд из тысяч живых роз на полях Петербургского международного экономического форума попал на видео. Панно изображает маленькую девочку, которая срывает кукурузу со стебля. Стена из живых цветов была изготовлена по заказу компании «Уралкалия».

Гостей ПМЭФ встречает робот-человек, одетый в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе. Машина может шутить о восстании роботов. Однако в действительности она занимается заботой «о комфортном проживании жителей Московской области».