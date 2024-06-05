Беглов анонсировал соглашение с автопроизводителями

Санкт-Петербург в ближайшее время ожидает подписания крупного контракта с автомобильными концернами. По словам губернатора северной столицы Александра Беглова, произойдёт это в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня.

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Политик отметил, что соглашение послужит важным «индикатором восстановления отрасли» и закрепит за Санкт-Петербургом статус ведущего автопроизводителя страны.

«Западные компании ушли, но остались площадки, квалифицированные кадры, предприятия-смежники, бесценный опыт логистики и организации производства. На всё это сегодня в России существует большой спрос», — подчеркнул губернатор.



До весны 2022 года в регионе производили автомобили Hyundai, Toyota и Nissan, однако после того, как иностранные компании ушли из России, полноценный выпуск транспорта так и не возобновился. Однако в феврале предприятии, ранее принадлежащем корейскому производителю, наладили выпуск машин под брендом Solaris, а на бывшем заводе бывший Nissan сегодня собирают кроссоверы Xcite X-Cross 7.

В начале мая стало известно, что российская компания «Автозавод Санкт-Петербург» объявила о старте продаж первой модели в своей линейке, которой стал Xcite X-Cross 7. Выпуск автомобиля налажен на бывшей сборочной площадке Nissan в северной столице, а машины уже появились в дилерских центрах Lada в крупных городах страны.