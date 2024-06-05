АвтоВАЗ презентовал новую модель Lada Iskra на ПМЭФ
АвтоВАЗ презентовал свою новую модель Lada Iskra на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали представители автопроизводителя, Lada Iskra представляет новое семейство автомобилей класса B. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Старт производства запланирован на начало 2025 года. В модельном ряду Iskra будет находиться между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.
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Как сообщает Autonews, автомобиль в базовой версии получит 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». В средней комплектации будет предлагаться 1,6-литровый 106-сильный мотор и 6-ступенчатая механическая коробка передач. В наилучшей версии двигатель на 106 л.с. будет работать в паре с вариатором.
Старт производства запланирован на начало 2025 года. Ценовой диапазон автомобиля пока не определен.