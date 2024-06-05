АвтоВАЗ презентовал свою новую модель Lada Iskra на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали представители автопроизводителя, Lada Iskra представляет новое семейство автомобилей класса B. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Старт производства запланирован на начало 2025 года. В модельном ряду Iskra будет находиться между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.

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Как сообщает Autonews, автомобиль в базовой версии получит 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». В средней комплектации будет предлагаться 1,6-литровый 106-сильный мотор и 6-ступенчатая механическая коробка передач. В наилучшей версии двигатель на 106 л.с. будет работать в паре с вариатором.

Старт производства запланирован на начало 2025 года. Ценовой диапазон автомобиля пока не определен.