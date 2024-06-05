На «Соллерсе» во Владивостоке начнут собирать автобусы

Владивостокский завод «Соллерс» анонсировал запуск производства туристических автобусов. Об этом объявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

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Как пишет РБК, Мантуров уточнил, что запуск нового производства осуществляется в партнерстве с компанией из Восточной Азии. Издание предполагает, что речь идёт о КНР. Начало производства намечено на третий квартал текущего года.

В контексте специального инвестиционного контракта (СПИК), на заводе, который ранее выпускал автомобили Mazda, теперь будут собираться экскурсионные автобусы. Это будут 12-метровые и 9-метровые модели, рассчитанные на перевозку 53–55 пассажиров. Проект реализуется в сотрудничестве с азиатским производителем.

Мантуров также отметил, что на совещании обсуждалось включение этих автобусов в программу льготного лизинга. Поднимался также вопрос о стимулировании спроса на новую продукцию с последующей локализацией производства, что в настоящее время активно прорабатывается на нескольких автомобильных заводах, включая владивостокский «Соллерс».

После того как японская Mazda прекратила свою деятельность в России, на заводе «Соллерс» начали выпуск пикапов Sollers ST6, которые являются аналогами китайского JAC T6. Эту модель представили в сентябре на Восточном экономическом форуме в 2023 году, а в ноябре объявили о начале продаж.