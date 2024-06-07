АвтоВАЗ показал новую версию Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) новую версию автомобиля Lada Vesta с ручным управлением. Как сообщает пресс-служба бренда, старт производства намечен на конец 2024 года.

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«Автомобиль с ручным управлением оснащен специальным рычагом слева от рулевого колеса. Рычаг механически связан с педалями, при перемещении на себя приводится акселератор, при перемещении от себя активируется тормозная система. Такая схема управления является наиболее эргономичной, а кроме того, сохраняет возможность управлять автомобилем обычным образом, с помощью педалей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и вариатором.

До этого, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) назвали стоимость новой Lada Vesta Sportline с автоматической коробкой. Ценник раскрыла начальник отдела продуктового маркетинга «АвтоВАЗа» Жанна Воробьева во время беседы с журналистами на мероприятии.

По ее словам, Lada Vesta Sportline будет стоить 2,4 млн рублей. Старт продаж запланирован на 2025 год.