Быстрее BMW M3: представлены Alpina B3 GT и B4 GT

Они построены на базе седана и универсала BMW 3 Series, а также 4 Series Gran Coupe и оснащены трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 529 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. У «Альпин» перекалибрована трансмиссия и полный привод, изменены настройки подвески и обновлен салон. Цены начинаются от 101 700 евро (9,8 млн рублей) — столько просят за седан B3 GT. B4 GT обойдется в 105 100 евро (10,1 млн рублей).

Компания Alpina представила модели B3 GT и B4 GT, построенные на базе седана и универсала 3 Series, а также 4 Series Gran Coupe. Вся троица оснащена трехлитровой рядной «шестеркой» S58 отдачей 529 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Пару агрегату составляет восьмидиапазонный автомат ZF с оригинальной программой управления. Привод полный, но с собственными калибровками Alpina.

Седан B3 GT здесь самый быстрый: до «сотни» он разгоняется за 3,4 секунды, до 200 километров в час — за 11,6 (обычный B3 — за 3,6 и 12,2 с). Универсал и Gran Coupé уступают самую малость: 3,5 и 12/11,9 секунды соответственно. Максимальная скорость — 308/305 километров в час. Для сравнения: полноприводная BMW M3 на разгон до ста тратит 3,5 секунды, а её «максималка» с пакетом M Driver’s ограничена 290 километрами в час.

© Alpina

© Alpina

© Alpina

© Alpina

По традиции в Бухлоэ дорабатывают не только двигатель, но и шасси. Например, Alpina B3 GT получила дополнительные передние распорки, утолщенный задний стабилизатор и перенастроенную подвеску. А B4 GT достались новые стабилизаторы с более жесткими опорами, перекалиброванный рулевой механизм и электронноуправляемые амортизаторы. Для улучшения аэродинамики на переднем бампере появился сплиттер и аккуратные крылышки-канарды, на корме — новый диффузор.

© Alpina

© Alpina

© Alpina

© Alpina

Диаметр стандартных кованых колес — 20 дюймов. Фирменные наклейки Alpina Deco-Set на боковинах — опция. Внутри можно найти подрулевые лепестки из анодированного алюминия, новый руль с центральной меткой и декоративные накладки из углеволокна под прозрачным лаком. Для отделки интерьера по-прежнему используют кожу Lavalina, отличающуюся мягкостью и естественной текстурой.

В Германии седан B3 GT стоит от 101 700 евро, B3 GT Touring — от 102 900. B4 GT оценили в 105 100 евро.