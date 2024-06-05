Названы способы обезопасить себя от проблем с каршерингом

Юрист, основатель и руководитель компании «Автоюрист № 1» Григорий Колпаков в беседе с порталом «Авто Mail.ru» рассказал, как можно избежать претензий от каршеринговых компаний после завершенных поездок.

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Эксперт рекомендует при заключении договора делать скриншот его условий или скачать актуальную версию документа себе на телефон. Перед поездкой следует произвести видеозапись стоящего автомобиля, озвучив голосом дату, время, местоположение транспортного средства, а также видимые повреждения кузова и салона, отметил эксперт. Он советует снимать на широкоугольную камеру одним кадром без пауз, остановок и разрывов.

Автоюрист подчеркнул, что по завершении поездки лучше всего оставлять автомобиль на парковке, не прижимаясь к рядом стоящим машинам, а также не на проезжей части.

Так, машина будет взята в аренду новым пользователем, и человеку не придется переживать, что автомобиль могут повредить на парковке после его аренды.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2024 года в Москве произошло 105 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в результате которых три человека погибли и 116 получили ранения.