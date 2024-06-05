BMW анонсировала дебют нового седана M5 в июне 2024 года

Вскоре автомобильный мир увидит дебют нового BMW M5 G90, ожидаемого в конце июня 2024 года. По информации от SPEEDME.RU со ссылкой на BMW Blog, инсайдеры указывают на последнюю неделю месяца как на время презентации, которая состоится в формате онлайн, за которой последует публичное представление на M Festival в Польше на следующий месяц.

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Первое представление планируется для седана, а дополнительная версия G99 M5 Touring ожидается позднее в этом году. В преддверии этого события, BMW активизировало рекламную кампанию, уже предоставив первые намёки на дизайн автомобиля через публикации эскизов и видеороликов о разработке.

Информация, просочившаяся из BMW China, раскрывает, что новый M5 будет предложен в десяти вариантах цвета кузова и как минимум четырёх цветовых решениях интерьера, включая популярные Isle of Man Green и Fire Red. Франк ван Меел, генеральный директор BMW M, подтвердил, что новый M5 получит гибридную силовую установку V8 с двойным турбонаддувом, аналогичную той, что используется в BMW XM, генерирующую до 738 лошадиных сил. Однако в M5 мощность будет чуть меньше — около 718 лошадиных сил. Благодаря меньшему весу, M5 предложит ещё более динамичные характеристики, включая дополнительный запас хода на электротяге для подзаряжаемого гибрида.