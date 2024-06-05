Mercedes-Benz и Stellantis заморозили строительство новых заводов в Европе

Mercedes-Benz и Stellantis, через их совместное предприятие Automotive Cells Company (ACC), объявили о временной остановке строительства трёх заводов по производству батарей в Европе. Проекты в Германии и Италии были приостановлены для переоценки стратегии в условиях спада продаж электромобилей и увеличения производственных издержек, сообщает 32cars.ru.

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Начиная с завода в северной Франции, где производство уже налаживается, ACC планировала развернуть сеть заводов стоимостью 7 миллиардов евро. Однако сейчас компания нацелена на разработку более доступных литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, что может помочь снизить затраты и сделать электромобили более доступными для широкой публики.

Генеральный директор ACC Янн Винсент подчеркнул, что завод в Кайзерслаутерне, Германия, первоначально задумывался как мощность на 40 гигаватт-часов, достаточно для обеспечения около 600 000 электромобилей к 2030 году. Теперь этот план требует пересмотра, и окончательные сроки промышленного и строительного развития будут подтверждены только к концу 2024 или началу 2025 года.

В контексте замедления роста рынка электромобилей в Европе, увеличения процентных ставок и сокращения государственных субсидий, потребители всё чаще предпочитают гибридные или традиционные бензиновые автомобили. Также усиливается давление со стороны китайских производителей, активно использующих более дешёвые батареи LFP, что позволяет им значительно снизить затраты и укрепить свои позиции на европейском рынке.