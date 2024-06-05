JLR отзывает 19 гибридных Range Rover из-за дефектных дисков сцепления

Jaguar Land Rover North America объявила об отзыве ограниченного числа гибридных автомобилей Range Rover и Range Rover Sport 2024 года выпуска. Причиной послужила проблема с трансмиссией, связанная с дефектными дисками сцепления в 8-ступенчатой автоматической коробке передач ZF 8HP.

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Дефектные диски, изготовленные с производственным браком, могут привести к перегреву и деградации материалов внутри сцепления, что увеличивает риск загрязнения трансмиссионного масла. Эти проблемы могут заблокировать гидравлическую систему, делая невозможным управление сцеплением. Как результат, автоматическая трансмиссия может неожиданно перейти в нейтральное положение, создавая потенциальную угрозу безопасности, сообщает 32cars.ru.

Первые сигналы о неполадках поступили в ноябре 2023 года, а к февралю 2024 года в США было зарегистрировано 13 жалоб и сообщений о соответствующих неисправностях. Несмотря на серьезность проблемы, не было зафиксировано ни одной аварии или травмы, связанной с этим дефектом. Всего под отзыв попадают 19 автомобилей, собранных на заводе в Солихалле, Великобритания, между 4 сентября и 9 ноября 2023 года.

Дилеры Jaguar Land Rover проведут диагностические тесты для проверки функционирования сцепления и при необходимости заменят трансмиссию бесплатно для владельцев. Этот инцидент подчеркивает важность контроля качества в производстве автомобильных компонентов, особенно когда речь идет о новых технологиях, таких как гибридные системы.