В АвтоВАЗ рассказали, когда в госструктуры поступит Lada Aura

Президент российского автопроизводителя АвтоВАЗ Максим Соколов рассказал о том, когда в государственные структуры поступят автомобили Lada Aura. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом Соколов рассказал во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, автомобили поступят в госструктуры уже до конца 2024 года.

«На конвейере в Тольятти выпустим серийный автомобиль Lada Aura, он уже будет не в предсерийном формате, а встанет на конвейер и до конца года поступит в гаражи и государственных структур», — заявил Соколов.



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