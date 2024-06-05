Раскрыты сроки начала продаж новой Lada Iskra

Продажи новой Lada Iskra могут начаться на рубеже I и II кварталов 2025 года. Об этом сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, передает «НТВ».

Он отметил, что конвейерное производство Lada Iskra начнется только в самом начале 2025 года.

«Соответственно в дилерских центрах продажи стартуют уже ближе на рубеже I и II кварталов следующего года, в первом полугодии точно», — добавил Соколов.



Напомним, что презентация новой Lada Iskra состоялась https://auto.rambler.ru/news/52876315-avtovaz-prezentoval-novuyu-model-lada-iskra-na-pmef/ сегодня на ПМЭФ. Машина представляет новое семейство автомобилей класса B. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.