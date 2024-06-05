Названа минимальная цена Lada Iskra

Цена нового автомобиля Lada Iskra будет начинаться от 1 млн рублей, рассказал на полях ПМЭФ президент компании АвтоВаз Максим Соколов. Об этом пишет ТАСС.

Lada Iskra — это новое семейство автомобилей класса B, в линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

«Если говорить о самом низком ценовом пороге, то сегодня это от миллиона. А «до» — мы будем ограничены «Вестой». Поэтому там 1,2 млн. Но это сегодня мы говорим», — заметил Соколов.



По данным агентства, в модельном ряду автогиганта Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. В производство и разработку машины было вложено 23 млрд рублей.

Раскрыты сроки начала продаж новой Lada Iskra

Ранее Соколов сообщил, что концерн в ближайшее время поднимет цены на свои автомобили. Он пояснил, что это обусловлено санкционными рисками и ростом себестоимости продукции.