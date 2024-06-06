Глава АвтоВАЗа сообщил о смерти Lada Xray

Волжский автозавод окончательно закрыл проект отечественных кросс-хэтчбеков, которые собирали в период с 2015 по 2022 год. Как отметил глава предприятия Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), автомобиль не будет возрождаться ни при каких обстоятельствах.

© Quto.ru

«Нет, Lada XRay не будет. Умерла, так умерла», — подчеркнул топ-менеджер.

Напомним, модель была построена на архитектуре альянса Renault-Nissan, а сам производитель позиционировал её как компакт-кросс. После ухода иностранных партнёров из России выпуск машины прекратился, позднее стало известно о закрытии проекта из-за низкого спроса.

Также производитель сообщил, что Lada Granta можно будет купить в Москве после запуска Iskra. Руководство Волжского автозавода не планирует снимать семейство бюджетных автомобилей после запуска новой модели. Машины будут продаваться одновременно, а «Искра» в модельном ряду займёт место между Granta и флагманской Vesta.

Кроме того, тольяттинский автогигант объявил российские цены на Lada Vesta Sportline с двумя педалями. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Волжский автозавод раскрыл все подробности о своей новинке, продажи которой стартуют в начале 2025 года. По словам главы отдела продуктового отдела АвтоВАЗа Жанны Воробьёвой, модель будет стоить около 2,4 млн рублей.