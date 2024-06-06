Глава АвтоВАЗа сообщил о смерти Lada Xray

Соколов сообщил о смерти Lada Xray
Волжский автозавод окончательно закрыл проект отечественных кросс-хэтчбеков, которые собирали в период с 2015 по 2022 год. Как отметил глава предприятия Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), автомобиль не будет возрождаться ни при каких обстоятельствах.
«Нет, Lada XRay не будет. Умерла, так умерла», — подчеркнул топ-менеджер.
Напомним, модель была построена на архитектуре альянса Renault-Nissan, а сам производитель позиционировал её как компакт-кросс. После ухода иностранных партнёров из России выпуск машины прекратился, позднее стало известно о закрытии проекта из-за низкого спроса.
Также производитель сообщил, что Lada Granta можно будет купить в Москве после запуска Iskra. Руководство Волжского автозавода не планирует снимать семейство бюджетных автомобилей после запуска новой модели. Машины будут продаваться одновременно, а «Искра» в модельном ряду займёт место между Granta и флагманской Vesta.
Кроме того, тольяттинский автогигант объявил российские цены на Lada Vesta Sportline с двумя педалями. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Волжский автозавод раскрыл все подробности о своей новинке, продажи которой стартуют в начале 2025 года. По словам главы отдела продуктового отдела АвтоВАЗа Жанны Воробьёвой, модель будет стоить около 2,4 млн рублей.