«АвтоВАЗ» назвал условие для сохранения низких ценников на Lada
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» будет иметь возможность не повышать ценник на бюджетные автомобили Lada при условии снижения инфляции. Об этом ТАСС рассказал президент компании Максим Соколов на ПМЭФ-2024.
«Надеемся, что меры, предпринимаемые правительством и Центральным банком, будут направлены на снижение инфляции. И если действительно она будет снижаться, может быть и не будет необходимости индексировать в следующие периоды цены на самые бюджетные версии», — пояснил глава «АвтоВАЗа».
До этого стало известно, как изменился ценник на самую практичную Lada за три года. Так, за указанный отрезок времени стоимость модели Largus поднялась на 1 млн рублей.
СМИ напомнили, что недавно представленный Largus, который собирают на заводе в Ижевске, стоит 1,6 млн рублей. В мае 2021-го аналогичный универсал продавался за 724 тыс. рублей. Однако уже в июле он поднялся в цене до 749 тыс. рублей, в сентябре — до 768 тыс. рублей, а в декабре — до 812 тыс. рублей.