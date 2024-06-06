$88.74-0.0196.44-0.12
Войти в почту

Сенатор Кутепов: в России необходимо создать платформу для выпуска седанов и кроссоверов

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с предложением создать отечественную массовую автомобильную платформу для выпуска седанов и кроссоверов. Об этом сообщает РИА Новости. Письмо с предложением направлено в адрес первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

В России создадут новую платформу для выпуска седанов и кроссоверов
© Газета.ру
«В целях развития российского автопрома необходима проработка возможности целевой поддержки создания российской массовой автомобильной платформы для выпуска седанов и SUV классов C, D и E, что требует колоссальных инвестиций», - говорится в письме.

По словам Кутепова, цена одной автомобильной платформы составляет от 90 до 180 млрд рублей.

Автомобильной платформой называют общий набор решений — конструктивных, дизайнерских и производственных, которые рассчитаны на создание нескольких моделей автомобилей.

До этого «Росатом» и Meteor Auto, владеющая бывшим заводом «Роберт Бош Саратов», подписали соглашение о производстве импортозамещающих материалов для автопрома.

В «Росатоме» заявили, что конечная цель — запуск в серийное производство порошка диоксида циркония из российского сырья, который заменит существующие зарубежные аналоги и повысит технологическую независимость национальной автомобильной промышленности.

Автоновости
Андрей Кутепов
Роберт Бош
Денис Мантуров
Совет Федерации
Росатом
2