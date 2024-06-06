АвтоВАЗ к 2030 году планирует производить около 1 млн автомобилей в год

Объем производства автомобилей Lada при условии благоприятной ситуации на рынке может достичь 1 млн авто ежегодно уже к 2030 году. Об этом сообщил СМИ президент АвтоВАЗа Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Такая высокая планка, по словам Соколова, может быть взята АвтоВАЗом благодаря стратегическому планированию совета директоров компании.

Кроме того, АвтоВАЗ намерен реализовать выпуск 12 новых продуктов, включая рестайлинг существующего модельного ряда. Соколов напомнил, что ряд партнерских проектов, куда АвтоВАЗ поставляет машинокомплекты, расширяется, и уже охватывает не только территории нашей страны, но и ряд стран ближнего зарубежья.

Ранее компания АвтоВАЗ объявила, что по итогам мая 2024 года продажи автомобилей Lada в России составили 40 813 единиц. Это на 70,7% выше, чем в мае 2023 года. Всего за 5 месяцев официальными дилерами бренда реализовано 177 927 автомобилей. В целом рост продаж составил 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.