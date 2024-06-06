BMW M135 получил новую эмблему. Она почти такая же, как у M1

Помимо того, что логотип лишили литеры i, которая с 70-х годов прошлого века обозначала бензиновый двигатель, саму эмблему дизайнеры выполнили в стиле значка культового BMW M1. Правда, M135 не относится к полноценным M-машинам, да и подобную стилистику BMW уже использовала на одной из версий новой «семерки».

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На шильдике новой BMW M135 литера «М» и цифра «1» выполнены в том же размере, что и раньше, однако цифры «3» и «5» теперь стали гораздо меньше. В необычном сочетании усматривается отсылка к суперкару BMW M1, хотя 135-я входит не в M-линейку, а в M Performance.

Вообще, BMW не придерживается единой концепции, когда дело доходит до дизайна шильдиков. К примеру, на M440i, которая дебютирует в 2025 году, дизайнеры использовали старый формат. При этом у электрокаров i5 M60 и iX M60 намеренно выделена литера «M», а у M760e xDrive большими сделаны «M» и «7». Возможно, в компании отсутствует целостная стилистика из-за огромного количества моделей, относящихся к линейкам M Performance и М-серии.

В конце марта стало известно, что концерн Volkswagen разрабатывает эмблему, которая будет отпугивать кенгуру. Необычный логотип получат автомобили бренда, продающиеся на территории Австралии.