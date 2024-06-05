Раскрыты сроки появления возрожденной Toyota Celica. По данным источников, близких к японскому автопроизводителю, её премьера может состояться уже в январе 2025 года, на автомобильной выставке в Токио. Об этом сообщили журналисты издания BestCarWeb со ссылкой на неназванного инсайдера. По данным сайта, японские инженеры разрабатывают для знаменитой модели новый двухлитровый двигатель и систему полного привода.

Новый двигатель для возрожденной Celica станет одним из агрегатов, которые Toyota разработает совместно с Subaru и Mazda. Японский триумвират планирует выпустить линейку четырехцилиндровых ДВС объемом от полутора до двух литров, которые смогут работать на синтетическом топливе. Ожидается, что новое поколение Celica получит самый крупный мотор, отдача которого достигнет 400 лошадиных сил. При этом систему полного привода возрожденное купе позаимствует у GR Yaris и GR Corolla.

Победоносную Toyota Celica из WRC выставили на продажу

В модельном ряду Toyota есть спорткар GR86, который, по сути, занимает нишу культовой Celica. В связи с этим новое поколение модели может стать более премиальным, чтобы исключить конкуренцию с другими спортивными автомобилями Toyota.

О том, что Toyota может возродить спорткар Celica, стало известно в мае прошлого года. Тогда генеральный директор японской марки заявил, что это хорошая идея.