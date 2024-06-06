Бывший российский завод Volkswagen заработает в 2024 году

Перезапуск производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

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«Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») ведет работу по возобновлению производства на площадке бывшего завода Volkswagen. Ведется поиск новых поставщиков, способных обеспечить производственную линию необходимыми для производства компонентами, а также формирование длительных и защищенных от внешнего, в том числе санкционного, воздействия каналов поставок. Запуск производства планируется в 2024 году», — сказал он.



Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

В сентябре 2023 года Владислав Шапша заявил, что все автозаводы в регионе будут запущены, предприятия начнут работать по своему профилю, без изменения вида деятельности.