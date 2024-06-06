Японцы и немцы заинтересовались спортивной модификацией Lada Niva

Спортивной версией Lada Niva, которая начнет выпускаться в 2024 году, заинтересовались в Германии, Японии и Канаде. Об этом с ПМЭФ-2024 сообщает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

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«Для любителей Niva Sport — серийная версия будет выпускаться в этом году. Уже 50 лет это очень популярный автомобиль. Ко мне на ПМЭФ подходили делегаты из Германии, спрашивали про Niva. Письма приходят из Канады, Японии. При СССР в Канаду каждый год поставлялось 5 тыс. автомобилей Niva», — сказал топ-менеджер.



Предсерийный внедорожник Lada Niva Sport был показан на фестивале «Жигулевская миля» в Самарской области.

Автомобиль получил мотор 1.6 мощностью 122 л.с. Такой же силовой агрегат устанавливается на Lada Granta Sport. В стандартной версии на классическую Niva ставят мотор 1.7 мощностью 83 л.с.

Также у Lada Niva Sport подрезаны и закрыты пластиковыми накладками арки кузова для установки более крупных колес. Такое же решение применяется на внедорожнике Lada Niva Bronto.

В салоне установлены сиденья с красной прострочкой и улучшенной боковой поддержкой. Применены две рукоятки управления трансмиссией вместо трех — как на Lada Niva Travel. Для этого пришлось внедрить оригинальный пластиковый кожух между сиденьями. На снижения вибрации на приводных валах применяются шарниры равных угловых скоростей (ШРУС).