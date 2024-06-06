АвтоВАЗ выпустит 12 новинок к 2030 году

В компании пообещали россиянам выпустить на рынок в ближайшие шесть лет более десяти новых продуктов, «включая рестайлинг существующего модельного ряда». Это позволит АвтоВАЗу к концу десятилетия продавать в стране по миллиону новых автомобилей в год. В разговоре с ТАСС глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что озвученный сценарий оптимистичный, и результат будет зависеть от спроса на рынке.

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Соколов подтвердил, что выпуск 12 новинок «в ближайший период стратегического планирования» — это решение, уже согласованное и утвержденное советом директоров.

«Мы считаем, что планка в 1 миллион автомобилей может быть взята, — добавил он. — Тем более ряд партнерских проектов, куда мы поставляем машинокомплекты, расширяется и охватывает уже не только территории нашей страны, но и ряд стран ближнего зарубежья».



Что же касается производственных планов на 2024 год, то АвтоВАЗ намерен выпустить около полумиллиона машин. А в 2025 году «объемы выпуска будут существенно выше».

Вместе с тем сало известно, что АвтоВАЗ повысил прогноз по продажам новых автомобилей Lada в 2024 году: если ранее говорилось о 450 тысячах машин, то сейчас речь уже идет о 472 тысячах, пишет «Коммерсантъ». Если компании удастся достичь запланированных объемов реализации, то она на 30 процентов превысит результат 2023-го и установит новый рекорд с 2012-го. Для того, чтобы продать по итогам года более 470 тысяч автомобилей, дилерам нужно реализовывать примерно по 42 тысячи машин ежемесячно.

Ранее в разговоре с журналистами Максим Соколов подтвердил, что в ближайшие пять лет конвейер покинет модель Lada Granta, которая на сегодняшний день остается самым доступным и востребованным продуктом АвтоВАЗа. Ей на смену придет семейство бюджетных автомобилей Iskra, которые, по предварительным оценкам, будут стоить 1−1,2 миллиона рублей. Старт продаж Lada Iskra намечен на 2025 год.