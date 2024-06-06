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Китайские автопроизводители стремятся к локализации в России

С прошлого года поставки китайских автомобилей и строительной техники в Россию стремительно растут. Это обусловлено рыночной конъюнктурой. В России есть спрос, а китайская продукция способна эту нишу заполнить, отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь в рамках ПМЭФ-2024.

Китайские автопроизводители стремятся к локализации в России
© Quto.ru

В будущем, по мере того, как будет увеличиваться ёмкость российского рынка и производство китайских автомобилей, всё больше производителей автомобильной и строительной техники из Китая будут локализовывать обработку и сборку своей продукции на территории России, заявил Лицюнь.

«Мы со своей стороны поощряем китайские компании в их стремлении осуществлять локализацию производства для удовлетворения существующего спроса, а также для того, чтобы местная экономика получила стимул к развитию, чтобы создавались рабочие места и росли налоговые поступления. Мы их к этому призываем, и сами китайские компании действуют в этом направлении», — добавил предприниматель.

Примером такого сотрудничества станет российско-китайский индустриальный парк на территории Московской области. В нём разместятся ведущие китайские компании по производству и сборке техники и комплектующих, сборочные цеха, таможенный терминал и контейнерные склады.

Электрокары Evolute оказались более российскими, чем «Буханка». На текущий момент наибольшим уровнем локализации отличаются электроседан i-Pro и электрокроссовер i-Joy: обе эти модели заработали 2259 баллов по специальной методике Минпромторга. Для сравнения, уазовская «Буханка» заслужила только 2035 баллов. То есть получается, что российских деталей УАЗ применяет даже меньше.

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