Toyota признала неправильно проведенные сертификации автомобилей

Было обнаружено, что Toyota неправомерно получила сертификаты для семи моделей своих транспортных средств. Правительство Японии потребовало остановить производство и прекратить поставки данных моделей. По словам экспертов, аналогичные махинации замечены за Honda, Mazda, Suzuki и Yamaha.

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Большинство японских автопроизводителей на данный момент в очень сложном положении. Всему виной нарушения, которые были обнаружены в сертификатах транспортных средств, в том числе в тестах на безопасность. Недавно Toyota официально признала, что семь автомобилей их бренда нелегально получили сертификаты соответствия. Три модели: Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross все еще выпускают, а четыре уже сняты с производства.

Как пояснили эксперты, автомобили выпускались серийно и шли в продажу, не проходя нужных процессов сертификации. Акио Тойода выразил свои искренние извинения перед всеми клиентами своей компании, заинтересованными людьми и просто автолюбителями. По его словам, этими действиями компания опозорила себя и подорвала саму основу проверки и сертификации автомобилей. Он, как лицо автопроизводителя, считает, что такого в принципе никогда не должно больше повторяться. После всех высказанных слов он добавил – «мне искренне жаль».

Как стало известно экспертам, в аналогичных ситуациях были уличены еще несколько японских автобрендов. В их числе Honda, Mazda, Suzuki и Yamaha. Правительство Японии обратилась к каждому автопроизводителю с требованием остановить поставку и производство фигурирующих моделей автомобилей, пока министерством транспорта Японии не будет подтверждено полное соответствие требованиям. Как было заявлено в СМИ, министерством будет проведено специальное расследование в офисах компаний. Так же не исключается применение административных наказаний.

Как заявили официальные представители Toyota, машины их бренда, отправляемые на рынок Европы, Австралии и Америки проходят иные испытания на сертификацию. Потому компания не переживает о прекращении поставок своих автомобилей на иностранные рынки.