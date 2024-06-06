К 2027 году в автомобилях Ford можно будет ездить не глядя на дорогу

Автономное вождение 3-го уровня ближе, чем кажется, заявили в Ford. Это является важной целью, поскольку на таких автомобилях водитель может не заострять свое внимание на дороге.

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Джим Фарли, генеральный директор компании Ford, заявил, что за пару-тройку лет бренд будет в состоянии оснащать свои автомобили оборудованием BlueCruise. Это технология автономного вождения третьего уровня. По словам Фарли, разработка почти готова и ее выход обещают в 2026-27 годах.

Как пояснили эксперты, каждый уровень имеет официальное, точное определение. Всего существует пять уровней.

Большинство автопроизводителей на сегодняшний день не превышают второго - «частичная автономность». По мнению экспертов, система от Ford соответствует третьему уровню автономности, тем самым делая Ford первым и, пока что, единственным брендом в Америке, достигнувшим такого показателя. На данный момент только компания Mercedes-Benz предлагает в своих автомобилях систему автономного вождения 3-го уровня.

У автомобилей Mercedes-Benz установлена Система Drive Pilot. Она способна взять на себя управление при скорости ниже 60 км/ч. По словам экспертов, при езде в черте города в хороших погодных условиях можно полностью доверить управление автомобилю и отвлечься на собственные дела.

Как заявили в компании Ford, они планируют достичь более высоких показателей. Представители бренда заявили, что у их автомобилей автономное вождение будет доступно и при скорости в 100 км/ч. Это делает систему полезной даже на шоссе. Безусловно, для правильной работы системе тоже потребуются хорошие погодные условия.

Конечно же, автопроизводителю придется пройти еще не один десяток испытаний. А в маркетинговых целях компании придется значительно скинуть стоимость подписки на использование BlueCruise. Несмотря на рост автономности автомобилей, автоэксперты не рекомендуют полностью полагаться на эти технологии. Они отмечают несколько несчастных случаев из-за программных ошибок систем автономного вождения.