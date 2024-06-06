На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье будут выпускать автомобили Maxeed

Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово в апреле 2023 года перешёл российской группе «Автодом» с правом обратного выкупа. В конце мая главы фирмы Андрей Ольховский объявил о том, что на предприятии планируется наладить производство автомобилей под собственным брендом. Теперь же стало известно, что бренд будет называться Maxeed. На стенде Подмосковья на ПМЭФ размещён машинокомплект и робот, собранный из деталей, напоминающих китайский Exeed.

По словам одного из источников близкого в проекту, объём производства планируется на уровне 120 тыс. автомобилей в год.

«Машинокомплекты уже завезены. Первыми на конвейере стартуют модели с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные автомобили, потом — электрические автомобили», — рассказал источник.



На стенде Московской области на проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме размещён машинокомплект и робот, собранный из деталей автомобиля, напоминающих детали Exeed — бренду концерна Chery. В пресс-службе правительства Московской области отказались от комментариев.

«Дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнёров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта. В перспективе мы готовы вывести на рынок до восьми моделей», — рассказывал ранее новый владелец завода.



В мае Ольховский также рассказал, что на сегодняшний день тестовая сборка автомобилей на подмосковном заводе Mercedes уже началась, а в ближайшее время продукция предприятия будет направлена на необходимые для получения документов и сертификации машин экспертизы. После прохождения всех процедур машины появятся на российском рынке.

Ольховский отмечал, что переговоры о локализации велись со всеми китайскими брендами, представленными на российском рынке, кроме Haval. Также он отметил, что объём 2024 года будет собран крупноузловой сборкой, когда на завод уже приходят окрашенные кузова.