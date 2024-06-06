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На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье будут выпускать автомобили Maxeed

Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово в апреле 2023 года перешёл российской группе «Автодом» с правом обратного выкупа. В конце мая главы фирмы Андрей Ольховский объявил о том, что на предприятии планируется наладить производство автомобилей под собственным брендом. Теперь же стало известно, что бренд будет называться Maxeed. На стенде Подмосковья на ПМЭФ размещён машинокомплект и робот, собранный из деталей, напоминающих китайский Exeed.

На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье будут выпускать автомобили Maxeed
© Quto.ru

По словам одного из источников близкого в проекту, объём производства планируется на уровне 120 тыс. автомобилей в год.

«Машинокомплекты уже завезены. Первыми на конвейере стартуют модели с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные автомобили, потом — электрические автомобили», — рассказал источник.

На стенде Московской области на проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме размещён машинокомплект и робот, собранный из деталей автомобиля, напоминающих детали Exeed — бренду концерна Chery. В пресс-службе правительства Московской области отказались от комментариев.

«Дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнёров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта. В перспективе мы готовы вывести на рынок до восьми моделей», — рассказывал ранее новый владелец завода.

В мае Ольховский также рассказал, что на сегодняшний день тестовая сборка автомобилей на подмосковном заводе Mercedes уже началась, а в ближайшее время продукция предприятия будет направлена на необходимые для получения документов и сертификации машин экспертизы. После прохождения всех процедур машины появятся на российском рынке.

Ольховский отмечал, что переговоры о локализации велись со всеми китайскими брендами, представленными на российском рынке, кроме Haval. Также он отметил, что объём 2024 года будет собран крупноузловой сборкой, когда на завод уже приходят окрашенные кузова.

Автоновости
Chery
Mercedes-Benz
Андрей Ольховский
Правительство московской области