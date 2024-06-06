Chery и Huawei выпустили конкурента Tesla Model Y

Luxeed S9 позиционируется как конкурент Tesla Model Y по цене от 300 до 400 тыс. юаней (41,9 −55,2 тыс. долларов. Luxeed — совместный проект компаний Huawei и Chery. Техногигант Huawei отвечает за поставки комплектующих и программное обеспечение, а Chery — за модульную архитектуру и производство. Luxeed S9 создан на модульной архитектуре E0X от Chery. Автомобиль выйдет на рынок во второй половине 2024 года.

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Luxeed S9 ранее неоднократно был замечен в Китае во время дорожных тестов. Теперь эта модель попала на официальные снимки. Автомобиль спрятан за камуфляжем. Тем не менее, заметно, что S9 повторяет дизайн Luxeed S7 и Aito M9.

В передней части Luxeed S9 установлены тонкие светодиодные фары, объединённые световой полосой. Среди других особенностей — закрытая передняя часть, трапециевидный воздухозаборник с интегрированным радаром миллиметровых волн, покатая линия капота, выдвижные дверные ручки и огромный люк. На крыше заметен бугорок, в который встроен датчик LiDAR. На передних крыльях также установлены два датчика Huawei.

Ранее стало известно, что интерьер Luxeed S9 будет идентичен салону Luxeed S7: трёхспицевое рулевое колесо овальной формы с установленным за ним переключателем скоростей, перемещающийся сенсорный экран, две беспроводные зарядки, два подстаканника и вместительный отсек для хранения вещей. Согласно официальным источникам, S9 оснащён передовой системой помощи при вождении ADS 3.0. Структура кузова Xmotion 2.0 повышает спортивность, управляемость и безопасность S9. В автомобиле используется облачный сервис Hongmeng 3.0.

Архитектура E0X, на которой создан электромобиль, поддерживает высоковольтную систему на 800 В из карбида кремния. Вполне возможно, что S9 получит силовой агрегат от седана S7. Его заднеприводный вариант оснащён 288-сильным мотором, а полноприводная версия предлагает 489 л.с. Luxeed S9 будет предлагаться с тремя видами батарей на выбор: LFP на 62 кВт/ч, M3P (NMC+LFP) на 82 кВт/ч и NMC на 100 кВт/ч.