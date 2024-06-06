Новый BAW 212 стал первенцем отдельного суббренда: рама и мосты сохранились

В Китае состоялась долгожданная премьера рамного внедорожника BAW 212 нового поколения, пока он представлен в пятидверном кузове, но позже появятся трёхдверка и пикап.

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Классический рамный BAW 212 (он же в прошлом Beijing BJ212), что выпускается с небольшими перерывами с 1965 года и пока не собирается в отставку, считается китайской легендой и родоначальником всех местных внедорожников, более ранние образцы (например, Changjiang 46) были клонами американского Jeep CJ. В свою очередь BAW 212 был сделан с оглядкой на советский ГАЗ-69, но в целом его можно считать оригинальной китайской разработкой.

Внешне BAW 212 похож на УАЗ-469, однако УАЗ-469 встал на конвейер только в 1972 году, так что «китаец» в каком-то смысле предвосхитил дизайн нашего классического «уазика», ныне известного как Хантер.

Из компании BAW (Beijing Automobile Works) вырос современный государственный китайский автоконцерн BAIC, но сегодня BAW и BAIC связывает только история. В 2001 году BAIC выделил BAW в отдельную компанию, в 2020-м продал её частному инвестиционному холдингу Qingdao Fulu Investment Holding Group, а тот в 2023 году продал BAW многопрофильной промышленной группе Shandong Weiqiao Pioneering Group.

Полностью новый BAW 212 был анонсирован ещё в 2021 году, но из-за смены собственников и организационный пертурбаций внутри компании, разработка следующего поколения BAW 212 встала на паузу, а представленная сегодня машина не имеет ничего общего с несостоявшимся проектом образца 2020-2021 годов. Представленный сегодня реальный новый BAW 212 заметно крупнее того, что показывали раньше на картинках: габаритная длина пятидверной версии — 4705 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1936 мм, колёсная база — 2860 мм. Дорожный просвет пока не объявлен, угол въезда составляет 40 градусов, угол съезда — 36 градусов.

Новый BAW 212 сохранил стилистическое сходство со своим предшественником (есть даже фара-искатель на левом переднем крыле) и его принципиальную компоновку, но все компоненты спроектированы с чистого листа, рама и неразрезные мосты новые, а под капотом установлен современный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л.с. в паре с гидромеханическим автоматом.

Система полного привода тоже принципиально не изменилась: классический парт-тайм с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. Режимы «раздатки» включаются кнопками на центральной консоли, рядом с ними разположены кнопки включения блокировок межколёсных дифференциалов, размыкания стабилизатора поперечной устойчивости и активации различных электронных ассистентов водителя. Ручной тормоз — электромеханический, его клавиша находится слева от селектора АКП.

Других технических подробностей пока нет, дата начал продаж нового BAW 212 тоже пока неизвестна, но, полагаем, до конца года внедорожник выйдет на рынок. 212 — это теперь отдельный суббренд BAW, под ним будут предлагаться несколько моделей с «углеводородными» и гибридными силовыми установками, ближайшими новинками станут укороченная трёдверная версия представленного сегодня внедорожника и пикап с двухрядной кабиной на его базе — очевидно, что таким образом BAW создаёт полный аналог американского семейства Jeep Wrangler/Gladiator.

В России компания BAW пока официально не представлена, новому суббренду 212 нужно время, чтобы как следует раскрутиться у себя на родине, но, разумеется, современный хардкорный рамный внедорожник в классическом стиле будет интересен многим потребителям за пределами Китая, так что его экспортные поставки — лишь вопрос времени.