BMW и Pirelli совместно создали новый тип зимних шин для BMW 7 серии

Компании BMW и Pirelli совместно создали новый тип зимних шин, специально предназначенных для решения проблемы воздействия низких температур на автомобили BMW 7 серии. Новые 20" шины отличаются более низким сопротивлением качению по сравнению со стандартными зимними шинами.

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Сопротивление качению — это количество энергии, затрачиваемой шиной на качение. Более низкое сопротивление качению означает меньшее потребление энергии, что, в свою очередь, означает большую дальность поездки для электромобилей. BMW утверждает, что с новыми шинами водитель может рассчитывать на 50 км дополнительного пробега на одной зарядке (цикл WLTP) по сравнению с обычными зимними шинами на электромобиле BMW i7.

Pirelli утверждает, что прорези с 3D-структурой, гарантируют постоянную эффективность на протяжении всего срока службы шины, шире в местах соприкосновения резины с землей. Это повышает сцепление на заснеженных поверхностях и оптимизирует ходовые качества.

Основные канавки соединены между собой в поперечном направлении более мелкими прорезями, образуя рисунок, обеспечивающий лучшее сцепление со скользкой поверхностью в любых условиях движения. Эти инновации способствуют снижению сопротивления качению и улучшению зимних характеристик шин. Проект также подчеркивает приверженность BMW и Pirelli принципам устойчивого развития.

В состав шин входят частично переработанные материалы, а их производство осуществляется на заводах, уделяющих первостепенное внимание снижению воздействия на окружающую среду. Новые 20" шины P Zero Winter 2 будут доступны для BMW 7 серии с августа 2024 года. В будущем BMW планирует внедрить эту технологию и в другие модели, во второй половине 2024 года новый BMW X3 также получит новые шины.