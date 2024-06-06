Peugeot и Citroen появились на "Мегамаркете"

Российская компания «Автомобильные технологии» объявила о старте продаж машин под французским брендом на площадке СберАвто и маркетплейсе Мегамаркет. Отмечается, что доступная россиянам линейка включает несколько кроссоверов, в том числе собранных на площадке «ПСМА Рус», а купить автомобили можно по рекомендованной розничной цене с доставкой до дома.

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Доступный для приобретения онлайн модельный ряд включает в себя Peugeot 5008 в исполнениях Allure и GT, 4008 и 2008, а также Citroen C5X и С5 Aircross.

В компании отмечают, что при покупке техники на площадке СберАвто покупатель может воспользоваться помощью личного ассистента и, при необходимости, сразу оформить кредит. Уточняется, что займ без первоначального взноса можно взять без посещения банковского отделения, всё оформление происходит удалённо.

Помимо этого, при помощи сервиса можно продать свой нынешний автомобиль, оформить страховку ОСАГО и каско.

При покупке кроссовера на Мегамаркете клиент получает кэшбек в размере 1% от суммы автомобиля бонусами СберСпасибо, которые можно потратить на другие покупки на маркетплейсе. Однако в этом случае нужно внести предоплату в размере 100% от стоимости покупки.

Доставят Peugeot или Citroen на закрытом автовозе в удобное новому владельцу место и время. На первом этапе услуга доступна только для жителей Москвы и городов в радиусе 250 км от столицы. В перспективе география сервиса будет расширяться и начнёт включать в себя все крупные города России.