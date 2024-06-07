В производство российского электрокара «Атом» вложат 2 миллиарда рублей

Такую сумму намерен вложить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный фонд, созданный правительством в 2011 году для стимуляции быстрорастущих сегментов экономики. Атом разрабатывается «дочкой» КамАЗа — компанией «Кама». В его основу ляжет российская модульная платформа, которая должна быть устойчива к санкциям.

Сейчас над Атомом работает более тысячи специалистов с опытом как в российских, так и в международных компаниях, пишет ТАСС. Интерес к электрокару есть: уже получено более 105 тысяч предзаказов, что в семь раз больше объема продаж «батарейных» машин на российском рынке за 2023 год.

Ключевые компоненты для Атома будут делать в России. Это, в частности, синхронный мотор мощностью 204 силы (294 Нм) на задней оси, разработанный «Росатомом». Батарею емкостью 77 киловатт-часов создает «Ренэра» — его дочерняя компания. На одном заряде Атом должен проезжать до 500 километров. Выпускать аккумуляторы хотят в Калининграде и Новой Москве.

У Атома будут разные модификации: в прошлом году был рассекречен вариант хэтчбека для такси, а на этой неделе разработчики рассказали о курьерском фургончике с одноместным салоном. Его грузоподъемность — 360 килограммов. Также были обещаны двухместная и пятиместная версии.

В серию электрокар, финальный дизайн которого уже утвержден, пустят в третьем квартале 2025 года. Собирать Атомы будут на заводе «Москвич». Предварительная стоимость — от 2,5 до 3,5 миллиона рублей.