Chery Arrizo 8 получит 8-ступенчатый «автомат»

Седан Chery Arrizo 8 получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Как сообщает портал «Китайские автомобили», версия с новой трансмиссией появится уже в ноябре этого года.

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Отмечается, что «автомат» заменит роботизированную коробку передач в комплектации Arrizo с 2-литровым двигателем. Она пока официально не поставляется в Россию. Вместе с тем не исключено, что в будущем обновленный седан попадет на российский рынок.

Изменятся ли внешние кузовные элементы подели — пока неизвестно. В описании экстерьера указано, что седан с 1,6-литровым двигателем получит новую выхлопную систему с четырьмя патрубками. Также в линейке появится новый цвет кузова — «хрустальный серый».

Напомним, что в Китае Chery Arrizo 8 поступила в продажу в конце 2022 года. В России автомобиль пользуется популярностью — за первые 3 месяца 2024 года были проданы более 2,5 тысячи единиц.