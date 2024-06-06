В Москве построят новый роботизированный завод по производству грузовиков

Первый в стране роботизированный завод по производству средних и тяжелых грузовиков построят в Москве. Соответствующее соглашение было заключено в рамках Петербургского международного форума между мэром столицы Сергеем Собяниным и гендиректором ПАО «Камаз» Сергеем Когогиным.

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Как уточнили в пресс-службе мэрии столицы, новое производство будет обеспечено ИТ-решениями для планирования, автоматизации и оперативного управления технологическим оборудованием и персоналом, передает ТАСС.

Для начала строительства столичные власти в 2024–2026 году передадут инвестору земельный участок площадью 60 га. Площадь производственного объекта составит более 200 тыс. кв. метров. В рамках реализации проекта будет создано 1,4 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 50,2 млрд рублей, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Ростехе анонсировали создание двигателя для сверхлегких ракетоносителей.