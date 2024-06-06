Глава КамАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного грузовика

Руководитель компании принял решение отправиться на Петербургский международный экономический форум на беспилотном магистральном тягаче 54901 — этот грузовик занимается регулярными перевозками коммерческих грузов по трассе М-11. Глава автогиганта совершил пятичасовую поездку из Бологого до Санкт-Петербурга. Протяженность участка составляет около 350 км.

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«Скучно ехать! Делать ничего не надо, машина выполняет все операции сама. Я сделал семь обгонов… вернее, не я, а машина сделала. Она совершает маневры, и ты спокоен – понимаешь, что она не допустит ни наездов, ни столкновений», — сказал Сергей Когогин, покинув кабину.



Отечественные беспилотники эксплуатируются между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году КамАЗ дополнительно выпустит на трассу 15 беспилотных грузовиков, после чего общее количество автономной техники (включая машины «Сберавтотеха») достигнет 43 единиц.

Между тем, КамАЗ представил бюджетную версию своего флагмана: у топовой модели 54901, наконец, появился давно анонсируемый младший брат — двухосный тягач 54902. Такой более формат удобен для региональной эксплуатации на сравнительно коротком плече.