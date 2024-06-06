Кроссовер Mazda CX-5 замечен в продаже в России по привлекательной цене

Известный россиянам кроссовер Mazda CX-5, который чуть больше двух лет назад еще выпускался в России, продолжает поступать на наш рынок по альтернативным схемам. Его поставками занимаются и дилеры, и «частники», и «профессиональные продавцы», а цены на одном из классифайдов сейчас стартуют от 3 390 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За эти деньги новую Mazda CX-5 2024 года выпуска из наличия продают в Анапе. Местный «частник» утверждает, что ввез машину через белорусских посредников, а в цену уже входят действующий ЭПТС, уплаченный утильсбор и все документы, необходимые для ее постановки на учет.

Комплектация называется Comfort и, судя по объявлению, включает в себя фронтальные и боковые подушки безопасности, оконные шторки безопасности, тканевая отделка сидений, светодиодные фары, датчики света и дождя, электрообогрев боковых зеркал, мультимедийная система с ЖК-дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида, мультифункциональный руль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и 17-дюймовые литые диски.

Еще один кроссовер 2024 года выпуска, но в более «богатой» комплектации Core, за 3 400 000 рублей предлагает привезти под заказ компания из Новосибирска. При этом в Москве аналогичный паркетник стоит минимум 3 650 000 рублей, в Санкт-Петербурге — минимум 3 750 000 рублей, в Казани — от 3 840 000 рублей, а в Челябинске, Пензе и Ростове-на-Дону — от 3 950 000 рублей, 4 170 000 рублей и 4 280 000 рублей соответственно.

Что касается «техники», то на выбор есть два двигателя на выбор: 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 150-155 л.с. в зависимости от рынка происхождения автомобиля и более мощный 2,5-литровый агрегат мощностью 194-196 л.с. Коробкой передач в обоих случаях выступает классический шестиступенчатый «автомат», а привод может быть как передним, так и полным в зависимости от комплектации.