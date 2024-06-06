Началось серийное производство нового электрического Volvo EX90

Серийное производство, которое несколько раз откладывали по разным причинам, началось на заводе в американском Чарльстоне. Пресс-служба Volvo уточняет, что на рынках США и Канады модель появится позже в этом году. При этом с премьеры EX90 прошло уже несколько лет: модель показали еще в ноябре 2022 года, назвав ее первенцем нового семейства батарейных автомобилей шведской марки.

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По части техники Volvo EX90 унифицирован с Polestar 3, хотя позиционируется как более премиальный, комфортный и практичный электромобиль. Он базируется на архитектуре SEA1 с пневмоподвеской, в движение его приводит двухмоторная силовая установка на 408 или 517 лошадиных сил, а емкость батареи составляет 111 киловатт-часов. У более спортивного и динамичного Polestar 3 аналогичная установка из двух электромоторов, но их мощность равна 489 силам.

Что касается завода Volvo в США, на конвейер которого встал EX90, то он работает с лета 2018 года. Помимо электрического кроссовера там собирают седаны Volvo S60. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 150 тысяч автомобилей в год.

Проблемы с запуском серийного производства EX90 были связаны в том числе с разработкой софта новой платформы, которая потребовала больше времени, чем ожидалось. Задержки отразились и на соплатформенном Polestar 3, причем в Polestar ответственность за перенос сроков возложили на Volvo.