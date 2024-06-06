Названный в честь лайнера Airbus минивэн LEVC L380 появится в продаже в июне

Принадлежащая китайскому автопроизводителю Geely марка LEVC начнет продажи своего минивэна L380 в июне 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль получил свое название в честь знаменитого широкофюзеляжного авиалайнера Airbus A380.

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Основанный в 1908 году британский бренд LEVC был приобретен компанией Geely. В мае 2023 года он представил новую архитектуру для автомобилей, базирующуюся на космических технологиях.

Колесная база построенных на ней автомобилей может меняться в пределах 3-3,8 м, а благодаря плоскому полу существенно повышается коэффициент использования пространства внутри кузова.

Передняя часть новинки украшена сплошной светодиодной полосой поперек капота, которая перекликается с задними фонарями, которые также соединены сплошной полосой.

Минивэн LEVC L380 будет выступать в том же классе, что и показанный ранее Volvo EMP90. Заявлены батареи на 73 или 120 киловатт-часов, варианты с задним (272 л.с.) или полным (544 л.с.) приводом. Запас хода без подзарядки достигает 695 километров.

Начальная стоимость LEVC L380 — 400 тыс. юаней (5 млн рублей по курсу на момент публикации).